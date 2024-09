Torino avvia la notifica digitale per le sanzioni stradali

Il comune di Torino lancia un nuovo servizio, inizialmente in fase sperimentale e per una parte limitata di cittadini, che riguarda le violazioni delle norme stradali: in caso di trasgressione il proprietario del veicolo riceverà una notifica formale nel caso in cui sia registrato al canale dei servizi pubblici digitali. In alternativa, verrà recapitato un avviso di cortesia o preverbale tramite l’app IO che permetterà dunque di essere informati tempestivamente circa l’accertamento e di avviare il pagamento ridotto tramite PagoPA.

Inizialmente l’avviso digitale verrà creato per un numero limitato di utenti e interesserà le sole violazioni delle norme di passaggio in Ztl, successivamente sarà esteso a più torinesi e riguarderà le violazioni rilevate da dispositivi tecnici per le quali non è prevista la decurtazione dei punti.

Nell’ambito del processo di digitalizzazione, infatti, è stata definita una nuova procedura che prevede, prima del formale invio in notifica e nel caso in cui il proprietario del veicolo sia registrato al canale dei servizi pubblici digitali, il recapito di un avviso di cortesia o preverbale tramite l’app dei servizi pubblici IO.

La digitalizzazione ricalca il sistema analogico in uso da decenni per i preavvisi di infrazione in materia di sosta vietata (il foglietto apposto sul parabrezza).

Questa nuova funzionalità quindi non è da considerarsi una notifica, ma ha lo scopo di essere tempestivamente informati dell’avvenuto accertamento di una violazione, in questo modo chi ha commesso un’infrazione, se pagherà entro 3 giorni dal ricevimento del messaggio, tramite pagoPA, potrà usufruire della riduzione del 30% e non pagherà le spese di notifica. In caso di mancato pagamento, la violazione sarà notificata ai sensi di legge al soggetto indicato nella carta di circolazione del veicolo, con l’aggravio delle relative spese e delle spese di procedimento.

Fonte: comune di Torino