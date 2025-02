Rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio

Con la Circolare n. 5 dell’11 febbraio 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni e il riepilogo degli adempimenti da parte dei

Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Il Dait ricorda che sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio

solo se si intende chiedere il contributo.

Fonte: Dait