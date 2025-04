In GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2025 è stato pubblicato il “Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. del 25 marzo 2025 adottato dall’istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni” del 25 marzo 2025 adottato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e contiene la disciplina compiuta in materia in uno all’Allegato modulo (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).

Fonte: Gazzetta Ufficiale