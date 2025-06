Terzo settore: 54,9 milioni di euro per fondo indigenti Masaf

Il Masaf, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, annuncia che ha preso il via il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, che da quest’anno avrà una dotazione strutturale di 50 milioni di euro invece che di 4,9 milioni di euro del passato.

Il decreto firmato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone da attuazione alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2025 e stanzia per la campagna 2025 un totale di 54,9 milioni di euro per il Fondo nazionale indigenti. Lo stanziamento servirà all’acquisto di un paniere di prodotti alimentari da filiera italiana che saranno poi distribuiti in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.

Il paniere include alimenti di qualità e ad alto valore nutrizionale, come biscotti per l’infanzia, formaggi DOP, riso da risotto, salumi DOP e IGP, carne di vitella, succhi di frutta, macedonia, verdure e legumi conservati.

Agea, l’Agenzia per l’erogazione dei fondi in agricoltura, definirà il cronoprogramma delle gare per l’acquisto di alimenti in concerto con gli enti caritatevoli per incontrare le loro necessità organizzative e quelle dei beneficiari.

Tra le organizzazioni che collaborano a questo programma ci sono le più importanti associazioni del Terzo settore: Caritas, Croce Rossa, Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, Comunità di Sant’Egidio, Banco Alimentare Roma, Sempre per la Pace.

Fonte: MASAF