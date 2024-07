In Gazzetta il il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 9 maggio 2024 recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024“.

A norma dell’articolo 1 del decreto per l’anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 1° luglio 2024.

Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. 3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il termine di cui al comma 1, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purche’ presentate entro il 26 luglio 2024.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili.

Fonte: Gazzetta Ufficiale