Pubblicato in Gazzetta il Decreto 29 luglio 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante la “Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2024“.

Per effetto delle previsioni di cui all’art. 1 del provvedimento è modificato il termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC e nel dettaglio:

All’ art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato come modificato dall’art. 7 del decreto Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti «30 agosto 2024».



All’ art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato come modificato dall’art. 7 del decreto Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «26 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti «24 settembre 2024».

Fonte: Gazzetta Ufficiale