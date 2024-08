Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane – annualità 2024-2026 – per la realizzazione del SINFor

In gazzetta il Decreto 19 giugno 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) recante “Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane – annualità 2024-2026 – per la realizzazione di un Piano di attività per la gestione del Sistema informativo forestale nazionale – SINFor“.

A norma dell’art. 1 e per quanto indicato nelle premesse al provvedimento, le risorse del fondo per le foreste italiane stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei limiti della somma complessiva di euro 1.500.000,00 ripartita come di seguito riportato, sono destinate a finanziare un accordo di cooperazione di durata triennale, dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, riguardante la realizzazione di un «Piano di attività per la gestione del sistema informativo forestale nazionale» connesso all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 in materia di coordinamento, armonizzazione e digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale.

Il piano delle attività si svilupperà lungo due direttrici (Working Package), entrambe connesse alle finalità di raccolta, armonizzazione e digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, anche ai fini della produzione degli output fondamentali direttamente collegati a quanto previsto all’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, come di seguito specificato: Working Package A) – Gestione del Sistema informativo forestale nazionale (SINFor) e della Carta forestale italiana (CFI);

Working Package B) – Produzione di elaborati tecnici di commento e divulgazione dei dati e delle informazioni raccolte nel Sistema informativo forestale nazionale (SINFor) e della Carta forestale italiana (CFI).

Fonte: Gazzetta Ufficiale