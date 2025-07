Sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è stata pubblicata la Circolare DAIT n.68 del 28 luglio 2025 avente ad oggetto il “Termine per la redazione della relazione di fine mandato di cui all’art.4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.149 con riferimento ai comuni interessati dal differimento, oltre la finestra temporale 15 aprile – 15 giugno, dei turni per le elezioni amministrative nelle tornate 2020 e 2021, in ragione della crisi pandemica da diffusione di COVID-19“.

Come noto, si segnala nel provvedimento, nel corso dell’emergenza COVID-19 è stato disposto il rinvio delle consultazioni elettorali e in particolare, lo slittamento del turno elettorale ordinario degli anni 2020 e 2021 all’autunno dello stesso anno di scadenza dei mandati.



Il rinvio delle consultazioni elettorali ha fatto, pertanto, sorgere dubbi interpretativi circa l’ individuazione del dies a quo da cui far discendere il computo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato.

La Circolare interviene al fine di dare indicazioni puntuali in merito, facendo riferimento anche ai pronunciamenti della Corte dei Conti – Sezione Autonomie.

Fonte: DAIT