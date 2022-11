E’ operativo il nuovo servizio telematico per segnalare al Garante la ricezione di telefonate indesiderate: https://servizi.gpdp.it/diritti/s/segnalazione-telefonate-indesiderate.

Il nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari.

Informazioni e approfondimenti sono disponibili anche alla pagina www.gpdp.it/temi/telemarketing.

Fonte: Garante Privacy