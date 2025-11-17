Sud e città medie, al via il finanziamento per la rigenerazione urbana

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato il decreto del 18 aprile 2025, che definisce le iniziative ammissibili a finanziamento nell’ambito del Programma nazionale «Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027». Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2025, ha l’obiettivo di sostenere la rigenerazione urbana, ridurre il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie e promuovere mobilità sostenibile, inclusione e innovazione sociale, in particolare nelle aree con criticità sociali ed economiche.

Le iniziative selezionate devono essere complementari agli interventi della Missione 5, Componente 2 del PNRR, investimenti 2.1 e 2.2, e privilegiano progetti che favoriscano sinergie tra amministrazioni centrali e locali, contribuendo anche alla riduzione dell’abbandono scolastico e della povertà educativa.

Il decreto stabilisce le modalità attuative e di monitoraggio dei progetti, inclusa la possibilità di riprogrammazione in caso di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, con priorità per interventi PNRR non finanziati. Inoltre, è prevista la possibilità di anticipazioni fino al 10% delle risorse convenzionate, per accelerare la realizzazione degli interventi e rispettare i target di spesa europei.

Infine, il provvedimento tutela la destinazione territoriale delle risorse, assegnando priorità agli organismi intermedi che hanno già rendicontato spese coerenti con gli obiettivi del programma.

Il decreto è firmato dal Ministro Tommaso Foti ed è registrato alla Corte dei Conti. L’elenco dettagliato delle iniziative ammissibili è riportato nell’allegato 1 del decreto.