SUAP, specifiche tecniche di interoperabilità: è online la “Guida all’adeguamento”

È disponibile nella sezione “Materiali Utilli” la “Guida all’adeguamento alle nuove specifiche di interoperabilità SSU (SUAP), definito dal decreto ministeriale del 26 settembre 2023, pubblicato in GU il 25 novembre 2023, recante “Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)”.

La guida, redatta nell’ambito del progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” è stata realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, con lo scopo di offrire ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni interessate e agli Enti coinvolti nei procedimenti SUAP, le informazioni utili di supporto funzionali al processo di adeguamento alle specifiche tecniche per gli enti coinvolti.

Il documento introduce il modello organizzativo del sistema degli Sportelli Unici SSU, composto da Front-Office SUAP, Back-Office SUAP e Back-Office Enti Terzi. Illustra anche la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), progettata per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi informativi. Viene poi descritto il Catalogo SSU, un archivio centralizzato che funge da fonte informativa condivisa. Il Catalogo raccoglie informazioni sui procedimenti, gli stati di avanzamento, le amministrazioni coinvolte e le componenti informatiche utilizzate, offrendo una visione completa e trasparente dei processi in corso. Infine, viene spiegata la procedura di candidatura, attuazione e gestione degli Avvisi per il finanziamento dell’adeguamento, attraverso la piattaforma PA digitale 2026, nonché le tempistiche per l’avvio e la conclusione dei progetti ammessi.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica – Sportelli Unici