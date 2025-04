Pnrr, Aperto l’avviso pubblico per le Farmacie rurali

È aperto l’avviso pubblico relativo all’investimento “Strutture sanitarie di prossimità territoriale”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e rientrante nell’ambito della Missione n. 5 Inclusione e Coesione, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”.

La Misura è finalizzata a supportare le farmacie rurali (incluse le farmacie comunali) per rafforzare i servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate. L’Avviso Pubblico ha una dotazione di circa 81,5 milioni di euro, e l’importo massimo richiedibile per ogni progetto è pari a 44.260 euro.

L’Avviso prevede una procedura selettiva “a sportello” per la concessione di aiuti in regime de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum, destinati al consolidamento delle farmacie rurali ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti all’interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Lo Sportello telematico per la registrazione e il successivo invio della domanda di partecipazione è aperto a partire dalle ore 10.00 del giorno 22 aprile 2025 e fino al 30 giugno 2025.

Fonte: ANCI