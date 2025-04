In riferimento al secondo Piano mense scolastiche PNRR, di cui all’avviso pubblico 29 luglio 2024, il MIM con nota 30 marzo 2025 pubblicata sul proprio sito informa che eccezionalmente è stato differito al 15 maggio 2025 il termine per l’aggiudicazione dei lavori, originariamente previsto per il 31 marzo 2025. Restano ferme tutte le altre scadenze del cronoprogramma procedurale: avvio dei lavori entro il 31 maggio 2025; conclusione lavori entro il 31 marzo 2026; collaudo lavori entro il 30 giugno 2026.

Fonte: ANCI