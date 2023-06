Su Syllabus la formazione sul nuovo Codice dei contratti pubblici

Il 1° luglio 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/23). Il Dipartimento della funzione pubblica sostiene la diffusione della sua conoscenza e la formazione del personale della pubblica amministrazione mettendo a disposizione su Syllabus un nuovo programma formativo dedicato. Il cambiamento delle norme, per essere realmente efficace, deve essere sostenuto da un contestuale sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire da chi è chiamato direttamente ad attuarle.

Syllabus, la piattaforma della formazione della pubblica amministrazione, in continua evoluzione grazie anche a un catalogo di contenuti sempre in aggiornamento, prevede due primi corsi, di livello introduttivo e base, fondamentali per acquisire una panoramica chiara, completa e aggiornata sulle norme e sulle procedure del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez PA, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti, al termine del quale è previsto un test di verifica del livello di competenza raggiunto. Ciascuna amministrazione aderente a Syllabus può assegnare il percorso ai dipendenti della propria struttura organizzativa, o a gruppi di questi, attraverso le modalità previste dalla piattaforma.

Il primo corso, già disponibile online dal 26 giugno, di livello introduttivo, dedicato a “I principi del nuovo Codice dei contratti pubblici”, si propone di inquadrare le principali novità, a partire dall’analisi della disciplina delle direttive europee per gli appalti sopra soglia e dei principi europei per gli appalti sotto soglia europea.

Si esamineranno, quindi, genesi e finalità del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), con approfondimento, in particolare, dei principi enunciati nel Codice.

Il secondo corso, di livello base, “Il Codice dei contratti pubblici ex D.lgs. 36/2023”, che verrà reso disponibile a partire dalla prima settimana di luglio, permetterà di approfondire le tipologie contrattuali disciplinate dal Codice, analizzando la disciplina dei soggetti coinvolti e tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione a partire dalla programmazione e progettazione.

Inoltre, sarà dedicato uno spazio al rinnovato ruolo dell’ANAC e alla disciplina anticorruzione nel Codice dei contratti, insieme alla nuova configurazione degli istituti di trasparenza e dei diritti di accesso agli atti di gara, oltre a delineare un quadro generale sulla disciplina speciale del PNRR e su quella transitoria.

I corsi sono realizzati nell’ambito del progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA”, attuato da Formez PA e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 Competenze: Competenze e capacità amministrativa – Sub-investimento 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “L’offerta formativa” del portale Syllabus.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione