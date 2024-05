Nuovo Circondario Imolese: al via 7 Punti di facilitazione digitale

La rete territoriale di supporto ai cittadini per utilizzare le nuove tecnologie(mail, PEC, SPID, fascicolo sanitario elettronico, PAGO PA, utilizzo home-banking, creazione di casella mail o PEC) si arricchisce di un nuovo progetto finanziato con le risorse del PNRR dal titolo “Digitale Facile”. Da una settimana nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese sono attivi i 7 punti di facilitazione digitale, nei quali un facilitatore supporterà i cittadini offrendo assistenza e formazione gratuita per imparare l’uso delle nuove tecnologie.

Il Nuovo Circondario Imolese, dopo un percorso di co-progettazione con Enti del Terzo Settore, ha affidato il servizio in convenzione a Officina immaginata Cooperativa sociale capofila di una rete di Associazioni che gestirà i 7 punti di facilitazione digitale. Per l’iniziativa, che rientra all’interno del progetto regionale “Rete dei servizi di facilitazione digitale” per l’attuazione della misura 1.7.2 del PNRR, il Nuovo Circondario ha ottenuto dalla Regione un contributo di € 278.250,00.

I 7 punti, che rimarranno attivi fino a dicembre 2025, prevedono, oltre all’assistenza individuale, l’organizzazione di corsi di formazione per i giovani con scarse competenze digitali, con i centri sociali e per i cittadini residenti nei Comuni Montani attraverso l’uso di sportelli itineranti. Chiunque può prendere un appuntamento e prenotare un incontro in uno dei punti di facilitazione più comodo, oltre a richiedere di partecipare ai corsi di formazione su specifiche tematiche.

Fonte: comune di Imola