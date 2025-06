Su Syllabus il nuovo corso “Adottare l’Intelligenza Artificiale nella PA”

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che è disponibile su Syllabus, in ambito “Transizione digitale”, il nuovo corso di livello intermedio dal titolo “Il funzionamento dell’Intelligenza Artificiale e le opportunità e gli strumenti per la PA”, relativo al programma formativo “Adottare l’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione” articolato nei tre livelli di padronanza base, intermedio e avanzato.

Il programma è rivolto a sviluppare la cosiddetta AI Literacy (alfabetizzazione sull’IA), riconosciuta dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” quale competenza digitale di base a tutti gli effetti. E proprio per sostenere lo sviluppo di tale competenza – che, si ricorda, dovrebbe essere promossa da tutte le pubbliche amministrazioni attraverso la definizione e il monitoraggio di specifici obiettivi di performance individuali – il Dipartimento della Funzione pubblica ha rilasciato il nuovo corso di livello intermedio che va ad arricchire l’offerta in tale ambito.

In particolare, il corso analizza le logiche di funzionamento e le principali tecniche di sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale ed evidenzia per ciascuna di esse come le Pubbliche Amministrazioni possano avvalersene per migliorare processi interni e i servizi erogati a cittadini e imprese, quali implicazioni comportino, nonchè quali siano aspetti cui prestare attenzione. Inoltre, il corso sottolinea come comprendere l’eterogeneità delle applicazioni delle soluzioni, che genericamente vengono ricondotte al termine Intelligenza Artificiale, sia importante anche per le diverse implicazioni e il diverso impatto che potrebbero generare sui diritti dell’individuo e sulla società, questioni queste alla base della classificazione del rischio introdotto dall’AI Act.

Il programma si articola nei tre livelli di padronanza base, intermedio e avanzato (quest’ultimo di prossima pubblicazione) e combina videolezioni, esempi applicativi, buone pratiche e interviste ad attori privilegiati per rendere tali tematiche più comprensibili.

In particolare, il corso di livello intermedio si articola in videolezioni organizzate in 3 moduli strutturati come segue:

Fondamenti dell’Intelligenza artificiale

– Intelligenza artificiale: excursus storico e definizioni

– Le tecniche basate sui modelli

– Le tecniche basate sull’apprendimento

– L’intelligenza artificiale generativa

Applicare l’IA nella pubblica amministrazione

– Introduzione ai fondamenti dell’IA e applicazioni nella pubblica amministrazione

– Costruire un sistema basato sull’IA utilizzando il Machine Learning (ML) supervisionato

– Utilizzare la Generative AI (GenAI) nella Pubblica Amministrazione

Principi guida per un’IA responsabile – Opportunità e rischi dell’uso dell’IA nella pubblica amministrazione

– Il regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e l’approccio “risk based”

– I principi fondamentali del sistema di governo dell’IA

– Intelligenza Artificiale General Purpose e Sandboxes

Il programma è disponibile nel catalogo Syllabus nell’ambito tematico “Transizione digitale”.

Per maggiori dettagli è possibile consultare “L’offerta Formativa” alla pagina https://www.syllabus.gov.it/portale/web/syllabus/offerta-formativa

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica