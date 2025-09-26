Strade, sbloccati 1,06 miliardi di euro per la manutenzione di Province e Città Metropolitane

Infrastrutture 26 Settembre 2025, di red

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che rifinanzia i programmi straordinari sulla rete viaria: 1.060 milioni di euro per il quadriennio 2025-2028

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha dato il via libera a un ingente piano di finanziamento per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete viaria gestita da Province e Città Metropolitane.

Un decreto del 14 agosto 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025) apporta modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni, stabilendo un fondo complessivo di 1.060 milioni di euro (pari a 1,06 miliardi) destinato specificamente a questi interventi.

L’obiettivo è garantire l’efficienza e la sicurezza delle strade locali su tutto il territorio nazionale, includendo espressamente anche le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale come la Sardegna e la Sicilia.

La ripartizione delle risorse

Il cuore del provvedimento è l’Articolo 1, che ridefinisce l’allocazione delle risorse per il quadriennio in corso, dal 2025 al 2028:

AnnoRisorse (in milioni di euro)
2025127,5
2026382,5
2027275,0
2028275,0
Totale1.060,0

Il decreto, che modifica in particolare le previsioni del decreto ministeriale del 26 aprile 2022, assicura così la continuità dei programmi straordinari di manutenzione, confermando l’impegno del MIT a sostenere gli enti territoriali nel rifacimento e nel potenziamento delle infrastrutture stradali di loro competenza.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

