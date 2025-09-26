Strade, sbloccati 1,06 miliardi di euro per la manutenzione di Province e Città Metropolitane

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha dato il via libera a un ingente piano di finanziamento per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete viaria gestita da Province e Città Metropolitane.

Un decreto del 14 agosto 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025) apporta modifiche e integrazioni alle precedenti disposizioni, stabilendo un fondo complessivo di 1.060 milioni di euro (pari a 1,06 miliardi) destinato specificamente a questi interventi.

L’obiettivo è garantire l’efficienza e la sicurezza delle strade locali su tutto il territorio nazionale, includendo espressamente anche le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale come la Sardegna e la Sicilia.

La ripartizione delle risorse

Il cuore del provvedimento è l’Articolo 1, che ridefinisce l’allocazione delle risorse per il quadriennio in corso, dal 2025 al 2028:

Anno Risorse (in milioni di euro) 2025 127,5 2026 382,5 2027 275,0 2028 275,0 Totale 1.060,0

Il decreto, che modifica in particolare le previsioni del decreto ministeriale del 26 aprile 2022, assicura così la continuità dei programmi straordinari di manutenzione, confermando l’impegno del MIT a sostenere gli enti territoriali nel rifacimento e nel potenziamento delle infrastrutture stradali di loro competenza.

Fonte: Gazzetta Ufficiale