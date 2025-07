Stato civile digitale, Nuovo Avviso per l’adozione dell’ANSC da parte dei Comuni

Il Ministero dell’Interno con la Circolare 64/2025 ha reso noto che dal 30 giugno 2025, ed entro 18 mesi, tutti i Comuni italiani dovranno adottare l’Archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile – ANSC.

Per supportare i Comuni che non hanno ancora intrapreso il percorso di digitalizzazione dello stato civile, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla piattaforma PAdigitale2026 il nuovo avviso a valere sulla Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” – Comuni (luglio 2025) con scadenza 01/08/2025, per un totale di 4,1 milioni di euro.

Gli importi del contributo ai Comuni, determinati in funzione della classe di popolazione residente, sono definiti in maniera forfettaria, ovvero lump sum, e saranno riconosciuti agli enti che aderiranno ai servizi resi disponibili dall’ANSC secondo le modalità previste dal Ministero dell’Interno, richiamate nell’Allegato 2 all’Avviso.

Fonte: ANCI