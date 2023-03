Sport, PNRR: intesa istituzionale per la Terza Linea di intervento

In data 28.02.2023 il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha sottoscritto con il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e il Presidente Vicario dell’ANCI Roberto Pella e il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A. Vito Cozzoli l’Intesa Istituzionale, per l’attuazione della Terza Linea di intervento PNRR finalizzata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

All’iniziativa verranno assegnati 42 milioni di euro.

I destinatari e soggetti attuatori degli interventi saranno i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti ricadenti nell’ambito delle Regioni del Mezzogiorno, sprovvisti di playground pubblici.

Sport e Salute S.p.A., società in house del Dipartimento per lo Sport, garantirà il proprio supporto tecnico ai soggetti attuatori.

Fonte: Dipartimento per lo Sport