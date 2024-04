In GU Serie Generale n. 80 del 5 aprile 2024 pubblicato il Decreto 19 gennaio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante il “Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento”..

Così come previsto all’art. 1 del provvedimento, per «investimenti» devono intendersi:

gli investimenti previsti dall’articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare: investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonche’ di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia’ esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita’ la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta’ aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;

investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilita’ dei prodotti e dei processi produttivi.

Il decreto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.

Il provvedimento definisce i requisiti, le condizioni e le modalita’ per l’accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonche’ i motivi di revoca del contributo stesso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale