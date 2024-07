Bologna, OBLIQUA: la manifestazione dedicata all’innovazione del sistema economico locale

Al via OBLIQUA, la rassegna di eventi gratuiti nel perimetro di BIS – Bologna Innovation Square , la piattaforma dedicata all’innovazione e promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna. Una rassegna di eventi gratuiti, organizzati da baumhaus, che propone un punto di vista inedito su alcune tematiche rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro.



La piattaforma BIS è uno spazio aperto che vuole favorire le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano affinché, dal lavoro comune, si sviluppino progettualità condivise, in una logica di open innovation, che possa rafforzare l’innovazione dell’intero sistema economico. I principali ambiti di intervento sono 4: Impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, Innovazione per la transizione ecologica, Attrazione e retention di talenti, Nuova imprenditoria.



Queste tematiche saranno affrontate trasversalmente, con uno “sguardo laterale”, contaminandosi tra loro, nei 15 appuntamenti della rassegna Obliqua, iniziative pubbliche dal taglio divulgativo che si svolgeranno da luglio a ottobre 2024, tra gli spazi interni ed esterni di BIS e in altri luoghi della Bolognina.



OBLIQUA parlerà dell’impatto dell’intelligenza artificiale, della complessità della transizione ecologica e del protagonismo delle nuove generazioni e porterà il pubblico a riflettere con realtà, ospiti e organizzazioni su temi rilevanti per la città.

Varie le sinergie e le collaborazioni avviate, e da avviare nei prossimi mesi: oltre alle realtà culturali del quartiere, il Festival della Cultura tecnica, il Museo del Patrimonio Industriale, Bologna Game Farm.

Si inizia il 9 luglio con l’incontro Tra tech, vintage e comunità: nuovi scenari di sostenibilità nella filiera della moda ore 18-20. Ospiti, imprese e progetti che, in modi differenti, stanno costruendo nuovi scenari di sostenibilità del territorio, gli appuntamenti successivi saranno dedicati al settore food, per spiegare come può incidere sulle trasformazioni urbane e sulle pratiche di socialità; alla necessità di avere una prospettiva di genere quando si parla di dati e all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla creatività. Si prosegue il:

23 luglio @ BIS // Piazza Liber Paradisus 11 // ore 18-20 | Quello che i dati non dicono. Femminismo dei dati e le sfide del presente

24 luglio @ BIS // Piazza Liber Paradisus 11 // ore 18-20 | Storie dalla Bolognina. Il cibo come totem urbano

Storie dalla Bolognina. Il cibo come totem urbano 30 luglio @ BIS // Piazza Liber Paradisus 11 // ore 18-20 | TBD

