in Gazzetta il Decreto 17 giugno 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante “Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.02)” in base al quale sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 18 ottobre 2023, elencate nell’allegato A al decreto.

Le variazioni riguardano: a) Nuovi comuni istituiti per fusione; b) variazione descrizione e CAP di comune esistente; c) Nuovo CAP di comuni esistenti. Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 16 luglio 2024.

La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale