Sistema IT Wallet, dal 4 dicembre a regime portafoglio digitale italiano su AppIO con tre documenti

A partire dal 4 dicembre 2024 i cittadini che hanno attivato sull’AppIO la sezione “Documenti” potranno disporre di una versione digitale della propria patente di guida, della tessera sanitaria, della tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM) e della Carta Europea della Disabilità per gli aventi diritto. I documenti digitali avranno lo stesso valore legale dei documenti fisici già posseduti e potranno essere utilizzati in contesti di verifica dal vivo.

Per la patente di guida in particolare, il Ministero dell’Interno con Circolare del 23/10/2024 ha fornito informazioni di dettaglio circa la piena validità del documento digitale ai sensi dell’obbligo di esibizione ai sensi dell’art. 180 comma 1 lettera b) del Codice della Strada.

Il Sistema IT wallet, introdotto dall’art. 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, si inserisce nel più ampio contesto del wallet europeo (EUDI wallet) che nasce per superare le difformità, sia tecnologiche che di esperienza utente, presenti tra le 21 identità digitali (eID) attualmente attive in 16 stati membri, aggiornando di conseguenza il Regolamento Europeo eIDAS.

Per tutti i dettagli relativi all’attivazione dell’IT Wallet vai sul sito AppIO.

Fonte: ANCI