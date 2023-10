Sisma 2016: online il report sullo stato della ricostruzione in Umbria dal 2016 al 2023

L’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria ha pubblicato, il 23 agosto 2023, un report sintetico sulla ricostruzione post sisma, dal titolo “LA RICOSTRUZIONE IN UMBRIA A 7 ANNI DAL SISMA DEL 2016”, che illustra i risultati e le criticità emerse dagli interventi finalizzati alla ricostruzione delle aree interessate dall’evento sismico. Tutti i dati sono aggiornati al 31 luglio 2023.

In ambito di ricostruzione privata, i cantieri complessivamente avviati sono stati 2.822, di cui 1.551 conclusi. Su un totale di 4.536 istanze presentate all’USR Umbria, il 63 per cento è stato accolto positivamente e poco più del 14 per cento rigettato o archiviato su istanza di parte; i lavori di ricostruzione leggera, che non comportano cioè modifiche del volume, della sagoma e delle superfici e che possono essere assentiti tramite semplice SCIA, si avviano verso la conclusione, con una percentuale di evasione pari a circa il 90 peer cento del totale delle istanze presentate. Quanto agli importi richiesti, le istanze di contributo assommano a 1.477.795.551,37 di euro, di cui 798.889.939,96 di euro concessi (il 18 per cento nel solo 2023) e 397.890.187,32 di euro liquidati (dei quali il 26 per cento nel solo 2023). Oltre 1.900 persone sono rientrate nelle proprie abitazioni.

Per quanto concerne la ricostruzione pubblica, sono stati finanziati e attuati 438 interventi riguardanti soprattutto scuole e istituti scolastici (21,5 per cento) e interventi di rigenerazione urbana (14,2 per cento); una quota significativa, anche se non ulteriormente dettagliata, riguarda le “Altre opere pubbliche” con il 27,6 per cento degli interventi. L’impegno di spesa complessivo è stato di 706.138.890,14 di euro. A questi si aggiungono ulteriori 206 interventi sui beni culturali attuati tramite la Diocesi e gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti per un totale di spesa pari a 136.494.361,44 di euro.

Tra le principali novità del 2023 si segnalano la ricostruzione degli ospedali di Norcia e Cascia e l’avvio di cantieri per la messa in sicurezza dei versanti franati dei comuni di Norcia, Preci e Cascia, in via di ultimazione.

L’USR Umbria è altresì impegnato nel coordinamento di interventi nell’ambito del PNRR- Fondo Complementare PNC, incentrati principalmente sulla rigenerazione urbana e territoriale, per un finanziamento totale di 50.478.313,82 di euro ripartito su 48 progetti.

Tra le novità del 2023 si segnalano l’entrata in vigore del Testo Unico della ricostruzione privata (1° gennaio), del nuovo Codice degli appalti (1° Luglio) e l’operatività della nuova piattaforma Gedisi (Gestione digitale sisma Centro Italia 2016) che a partire dal 16 gennaio ha sostituito il Modello Digitale dell’Edilizia (Mude).

Fonte: Dipartimento Casa Italia