Codice della ricostruzione: approvato dal Cdm il disegno di legge

Il disegno di legge definisce una normativa generale sulla ricostruzione post calamità, omogenea per tutte le ricostruzioni con l’obiettivo di snellire, accelerare le procedure e velocizzare i tempi post emergenziali.

Il testo del disegno di legge in materia di ricostruzione post calamità, in data 5 dicembre 2023, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il testo presentato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, è stato predisposto anche con il supporto del Dipartimento Casa Italia.

Il testo introduce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività che si rendono necessarie, nelle fasi conclusive e successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi. Il disegno di legge introduce, in merito, lo stato di “ricostruzione di rilievo nazionale”, affidato al dipartimento Casa Italia, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

Fonte: Dipartimento Casa Italia