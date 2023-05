Sisma 2009-2016: approvate le graduatorie dei progetti delle Misure B2.1, B2.3 e B2.2

Sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento del Fondo complementare aree sisma 2009-2016, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico delle Regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal piano nazionale complementare al Pnrr. Le graduatorie, che si riferiscono ai progetti dei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, sono disponibili sul sito https://sisma2016.gov.it/; Info https://nextappennino.gov.it/

NextAppennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione di 1 mld. e 780 mln. di euro, 700 dei quali a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. La responsabilità degli interventi è affidata ad una Cabina di regia composta dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, dal Responsabile della Struttura Sisma Abruzzo 2009, dal Capo Dipartimento Casa Italia, dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dai rappresentanti dei sindaci delle 4 regioni.

Fonte: Unioncamere