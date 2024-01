Servizio Civile Universale, pubblicato il bando ordinario 2023. Domande entro il 15 febbraio 2024

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando ordinario 2023 per la selezione di 52.236 volontari di Servizio Civile Universale. Il bando è consultabile al seguente indirizzo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2024.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Le sintesi dei progetti e i dettagli della procedura sono presenti sul seguente link www.scanci.it .

Fonte: ANCI