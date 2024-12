Segretari Comunali, pubblicata sul sito dell’Albo la graduatoria della sessione ordinaria del corso COA-2021

Il Ministero dell’Interno informa che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo segretari comunali la graduatoria finale della sessione ordinaria del corso-concorso selettivo di formazione “Co.A -edizione 2021” ai fini dell’iscrizione degli aventi diritto all’Albo dei Segretari comunali nella fascia iniziale della carriera.

Il “Co.A 2021” è stato articolato in due sessioni, quella “ordinaria” rivolta ai 448 ammessi al corso-concorso e quella “straordinaria” rivolta ai 36 idonei collocatisi dopo gli ammessi, che si sono svolte contestualmente.

A conclusione delle attività didattico-formative e del tirocinio, i corsisti aventi diritto a sostenere la verifica finale sono risultati 434 per la sessione ordinaria e 32 per la sessione straordinaria.

Con decreto prefettizio del 12 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria della sessione ordinaria. Si terranno a gennaio 2025 gli esami finali della sessione straordinaria.

Con questo ulteriore contingente di nuovi segretari comunali, che potranno essere individuati dai sindaci dei comuni di minori dimensioni demografiche già nei prossimi giorni, a seguito dell’assegnazione agli Albi regionali, si va completando un rilevante programma assunzionale a supporto delle esigenze organizzative e funzionali dei piccoli comuni.

Sono, infatti, oltre 900 i nuovi segretari iscritti all’Albo dal 2022 ad oggi, incrementando notevolmente l’organico della fascia iniziale della carriera che presenta una maggiore carenza di questa professionalità specialistica.

L’attività di potenziamento del numero dei segretari comunali prosegue in questi giorni con il concorso “Co.A 2024” per 441 borsisti, pubblicato sulla piattaforma InPA, per partecipare al quale è’ ancora possibile presentare domanda, sino al 21 dicembre p.v.

Fonte: Viminale