Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri informa che sul sito www.affariregionali.it – in data 4 aprile 2025, è stato pubblicato il decreto del Dipartimento per gli affari regionali in pari data relativo al bando per il triennio 2024-2026 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».



Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto sul sito www.affariregionali.it – indicata all’interno del sito stesso. Si ricorda che, per la presentazione delle domande, i comuni sono tenuti ad utilizzare le schede pubblicate in allegato al decreto di bando.



Comunicazioni o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alla casella di posta del Dipartimento affari regionali e autonomie affariregionali@pec.governo.it – entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

