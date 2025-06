Segretari comunali: presa servizio in altro comune e trattamento ferie residue

QUESITO

Il Segretario Comunale lo scorso 1° febbraio, a seguito di procedura di individuazione da parte del Sindaco, ha preso servizio presso altro Comune lasciando vacante il posto. Lo stesso risulta avere maturato 23 giorni di ferie che non è riuscito a smaltire per oggettive esigenze di servizio in quanto nominato anche ad interim Dirigente del Settore 4 comprendente anche i servizi finanziari ed il personale giuridico ed economico dove nell’ultimo semestre si erano verificate obiettive criticità. Per una corretta gestione della procedura si chiede di conoscere, essendo cessato il rapporto di servizio con l’Ente, quali istituti giuridici possano essere applicati al caso di cui trattasi per la gestione delle residue giornate di ferie non godute.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito proposto…

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”