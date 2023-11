Scuola Giovani amministratori, online 2 nuovi bandi su business intelligence e servizi

Pubblicati 2 nuovi avvisi di selezione per il corso del Politecnico di Bari “La business intelligence nella gestione dei processi della Pubblica amministrazione” (bando) e della Ca’ Foscari di Venezia “Performance, controlli e gestioni di funzioni e servizi” (bando) nell’ambito del percorso formativo specialistico Publica – Scuola Anci per giovani amministratori.

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 27 novembre 2023.

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it

Fonte: Anci