Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

Il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Viminale comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, in data 19 giugno 2025 è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

Si precisa che tali parametri, applicati a ciascun Comune, unitamente al trattamento economico dei componenti dei seggi, definiscono l’importo massimo rimborsabile per ciascun Ente.

Il citato decreto del 19 giugno 2025, corredato del prospetto di riparto, è consultabile sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI».

Si informa, infine, che sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell’importo spettante a ciascun Ente.

Decreto 19 giugno 2025

Fonte: DAIT