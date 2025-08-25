Rinnovo Assegno di inclusione: istruzioni del Ministero del Lavoro per i servizi sociali

Solidarietà 25 Agosto 2025, di redazione

Online la nota con le istruzioni per accompagnare i servizi sociali nella gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei beneficiari

Recenti in AGEL
Solidarietà

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Solidarietà

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Solidarietà

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Con la nota dell’8 agosto 2025 prot. 10558 (file pdf) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025File PDF – Apre in una nuova scheda (file pdf).
Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all’accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

Maggiori informazioni nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica