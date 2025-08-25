Rinnovo Assegno di inclusione: istruzioni del Ministero del Lavoro per i servizi sociali

Con la nota dell’8 agosto 2025 prot. 10558 (file pdf) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025File PDF – Apre in una nuova scheda (file pdf).

Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all’accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

Maggiori informazioni nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali