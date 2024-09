Rimodulazione della dotazione finanziaria destinata agli interventi del Fondo impresa femminile 

Il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 225 del 25 settembre 2024 informa che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità 7 agosto 2024 è stata rimodulata la dotazione finanziaria destinata agli interventi del Fondo impresa femminile per l’attuazione dell’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nell’ambito della componente 1 «Politiche per l’occupazione» missione 5 «Inclusione e coesione» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto interministeriale 24 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2022.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 19 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale