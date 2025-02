Aggiornamento degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali 

Pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 il Decreto 13 febbraio 2025 del Ministero dell’Economia e Delle Finanze avente ad oggetto l'”Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118“.

Il Decreto è stato adottato in ragione di quanto previsto all’art. 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale prevede che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.»;

e ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9 e 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per adeguarli al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio dei conti pubblici.

Fonte: Gazzetta Ufficiale