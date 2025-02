Convertito in legge il decreto milleproroghe

In Gazzetta la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi“.

Nella stessa gazzetta ufficiale disponibile il Testo coordinato del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 27 dicembre 2024), con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.»

