Riaperti gli sportelli per le aree di crisi di Gela, Venezia e Massa-Carrara

Energia e Ambiente 3 Dicembre 2025, di Redazione

Il Mimit riattiva la procedura per nuovi progetti imprenditoriali nelle tre aree, mentre conferma la chiusura per il polo costiero livornese per esaurimento fondi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la riapertura degli sportelli dedicati alla selezione di iniziative imprenditoriali nelle aree di crisi industriale di Gela, Venezia e Massa-Carrara. La decisione, formalizzata con l’avviso del 18 novembre 2025, arriva dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla circolare direttoriale del 5 settembre 2025.

Dalle ore 12 del 26 novembre 2025 le imprese possono quindi tornare a presentare proposte da finanziare attraverso il regime di aiuto previsto dalla legge 181/1989, strumento destinato al rilancio dei territori colpiti da crisi industriali complesse.

Lo stesso avviso conferma invece la chiusura dello sportello relativo all’area di crisi del polo produttivo dell’area costiera livornese, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

L’avviso è stato pubblicato anche sul sito del Ministero, in conformità a quanto previsto dalla legge 160 del 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

