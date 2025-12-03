Riaperti gli sportelli per le aree di crisi di Gela, Venezia e Massa-Carrara

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la riapertura degli sportelli dedicati alla selezione di iniziative imprenditoriali nelle aree di crisi industriale di Gela, Venezia e Massa-Carrara. La decisione, formalizzata con l’avviso del 18 novembre 2025, arriva dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla circolare direttoriale del 5 settembre 2025.

Dalle ore 12 del 26 novembre 2025 le imprese possono quindi tornare a presentare proposte da finanziare attraverso il regime di aiuto previsto dalla legge 181/1989, strumento destinato al rilancio dei territori colpiti da crisi industriali complesse.

Lo stesso avviso conferma invece la chiusura dello sportello relativo all’area di crisi del polo produttivo dell’area costiera livornese, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

L’avviso è stato pubblicato anche sul sito del Ministero, in conformità a quanto previsto dalla legge 160 del 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale