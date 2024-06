Il Decreto 12 Giugno 2024 del Ministero dell’Interno di Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI – PNRR e PUI – Nazionale per le singole progettualità, appena pubblicato sul sito del DAIT (Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali) prevede in particolare all’art. 1 che gli Allegati 1 (Sintesi PUI), l’Allegato 2 ( Dettaglio PUI) e l’Allegato 3 (Dettaglio PUI-Nazionale) al Decreto Direttoriale del 26 giugno 2023 sono sostituiti dai rispettivi nuovi Allegati 1, 2 e 3 pubblicati in uno al suddetto decreto 12 giugno 2024.

Fonte: DAIT