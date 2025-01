Online il bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. Obiettivo è selezionare e finanziare piani di sviluppo presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate di proprietà. L’importo delle risorse disponibili è pari a euro 210.764.238,00.

Qui per presentare domanda: https://bandopianidisviluppo.governo.it.

Fonte: ANCI