La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, nell’ordinanza n. 27202/2024 ha affermato, in tema di sequestro amministrativo di veicoli, che il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16755 del 2014 Rv. 631804-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione