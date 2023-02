Regione Veneto: online l’app ‘ViviVeneto’ dedicata ai servizi regionali

Si chiama ViviVeneto ed è realizzata dalla Regione, integra più di 40 servizi digitali erogati dalla pubblica amministrazione regionale che vanno dalla sanità al turismo passando per la promozione di eventi culturali all’accesso ai servizi amministrativi; accedendo con l’identità digitale, SPID o CIE, i cittadini potranno fruire dei servizi messi a disposizione dalla Regione Veneto per semplificare il rapporto con la PA. ViviVeneto è organizzata in 3 macroaree verticali (servizi amministrativi, sanitari e turistici) e 3 trasversali (messaggistica, portafoglio e suggerimenti/segnalazioni): il suo sviluppo è stato ottenuto coinvolgendo ed ascoltando i cittadini tanto nella fase progettuale quanto in quella di testing al fine di candidarsi come casa dematerializzata per il residente in Veneto; la logica è quella della riunificazione di servizi prima dispersi in diverse altre applicazioni o siti internet, attraverso l’area dedicata alla salute è possibile cercare e controllare l’affluenza nei pronto soccorso del Veneto, gestire i documenti sanitari (certificati, esami, visite), scegliere e cambiare il medico di base.

Nell’area amministrativa sono stati riuniti i servizi dei vari portali regionali MyPA, BolloAuto e ViviPass con la possibilità di gestire in autonomia tutto quello che riguarda il bollo per cittadini e imprese, ma anche effettuare la gestione dei contrassegni e delle targhe per i disabili, controllare gli avvisi degli enti interessati, fare e consultare le domande agli enti. Nell’area turismo è possibile ottenere l’elenco degli eventi, spettacoli, attività, beni e luoghi del Veneto ma anche scoprire i sentieri pedonali, ciclabili, equestri e dedicati agli sport invernali nonché le notizie sul territorio: tutti i contenuti sono disponibili anche in lingua inglese; infine, tramite la sezione Portafoglio è possibile effettuare i pagamenti digitali, tramite la piattaforma MyPay, riguardanti i servizi della Pubblica Amministrazione.

“Un’App sicura, veloce e gratis che, autenticandosi con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della regione e con ViviVeneto stiamo anticipando anche un fenomeno internazionale; tra le 10 strategie tecnologiche emergenti del 2023 ci sono le ‘super App’, in grado di fornire molteplici servizi tra cui l’elaborazione di pagamenti, la ricezione di comunicazioni e lo svolgimento di altre transazioni, ancora una volta, anticipiamo i tempi con la nostra super app del Veneto”, sottolinea il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia in conferenza stampa.

Fonte: Regione Veneto