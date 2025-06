Qualificazione stazioni appaltanti, sistema aggiornato: attiva funzionalità di invio delle istanze

Anac informa che è stato aggiornato il sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti, impattato dalle modifiche ai criteri introdotte con il decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice degli Appalti (in particolare all’Allegato II.4), ed è pienamente attiva la funzionalità di invio delle istanze. È quindi possibile per gli operatori, tramite il servizio disponibile sul portale dell’Autorità, presentare le istanze relative al periodo successivo al 30 giugno 2025, termine della finestra temporale 2023/2025.

A seguito dell’inserimento dei dati, l’Autorità fornirà indicazioni sul livello di qualificazione raggiunto, applicando i nuovi criteri previsti dal d.lgs. 209/2024, come dettagliato dopo una consultazione pubblica nell’apposita delibera dell’Autorità n. 236 del 3 giugno 2025, con cui è stato adottato un documento tecnico contenente l’interpretazione e la descrizione dei nuovi criteri di qualificazione previsti ai fini della fase di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, allo scopo di fornire chiarimenti applicativi per garantire certezza giuridica e uniformità nell’applicazione dei nuovi criteri.

La qualificazione ha durata biennale, che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza di qualificazione. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono presentare domanda di qualificazione e di revisione della qualificazione in qualunque momento. È anche possibile presentare più domande nel corso del biennio: ciascuna nuova istanza comporta il ricalcolo dell’orizzonte temporale dei requisiti sulla base della data di presentazione. Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina quindi un autonomo biennio di validità, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.

Nella pagina dedicata al servizio, sono disponibili adesso due simulatori, uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture”, utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio. I due simulatori, messi a disposizione delle stazioni appaltanti, sono accompagnati da un documento esplicativo e si trovano nella sezione “Allegati e documentazione” in calce alla pagina.



È stata pubblicata anche la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente del servizio “qualificazione delle stazioni appaltanti”, consultabile oltre che nella pagina del servizio anche nella pagina dedicata all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).



Rispetto alla procedura di inoltro dell’istanza, l’Anac precisa che:

fino al momento dell’invio definitivo, è sempre possibile consultare l’esito del calcolo e il punteggio assegnato;

fino al momento dell’invio è possibile eliminare un’istanza già inserita e sostituirla con una nuova, per aggiornare i dati;

tutte le istanze dell’ambito Progettazione e Affidamento che risultino nello stato “Elaborate” o “Calcolate”, ma non inviate entro le 23:59 del giorno di elaborazione, saranno automaticamente riportate nello stato “Inserite” per consentire l’aggiornamento dell’insieme di gare utili al calcolo del livello di qualificazione.

Fonte: ANAC