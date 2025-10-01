Prorogata la scadenza per i fondi SUE: c’è tempo fino al 14 ottobre per la candidatura

l Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato la proroga dei termini per la presentazione delle candidature relative agli Avvisi di finanziamento destinati all’adeguamento delle piattaforme digitali per gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE).

Regioni, Comuni e Associazioni di Comuni avranno ora tempo fino alle 23:59 del 14 ottobre 2025 per partecipare ai bandi e richiedere i fondi necessari per l’ammodernamento tecnologico dei sistemi utilizzati per la gestione dei procedimenti edilizi.

La misura mira a potenziare l’efficienza e la digitalizzazione dei servizi offerti dai SUE su tutto il territorio nazionale.

Tutti i dettagli, inclusi gli Avvisi di finanziamento originali e il Decreto di proroga, sono disponibili per la consultazione sulla piattaforma ufficiale padigitale2026.gov.it.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica