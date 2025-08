Proroga delle scadenze per la fase di contrattualizzazione degli Avvisi di finanziamento per l’adeguamento delle componenti informatiche Enti terzi alle Specifiche tecniche SUAP

Sono stati pubblicati sulla piattaforma padigitale2026.gov.it. i decreti che prorogano le scadenze della fase di contrattualizzazione del fornitore per gli Avvisi di finanziamento rivolti a Regioni, Comuni e Altri Enti, per il finanziamento dell’adeguamento alle Specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

Più nel dettaglio, queste le nuove scadenze:

Avvisi Comuni, Regioni e Altri Enti – I EDIZIONE: nuova scadenza 3 ottobre 2025

Avvisi Comuni e Altri Enti – II EDIZIONE: nuova scadenza 9 ottobre 2025

Restano invariate le altre scadenze previste dagli Avvisi per il completamento delle attività.

Fonte: Sportelli Unici – Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE – Dipartimento della Funzione Pubblica