Proroga del termine di conclusione e rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica

In GU Serie generale n. 94 del 23 aprile 2025 il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito avente ad oggetto la “Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica”.

A norma del primo comma del suddetto decreto e per le ragioni esposte in premessa, e in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il termine ultimo per il completamento degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è prorogato, dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, per tutti gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 – Piani 2018-2021.



Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2025, gli enti locali beneficiari devono altresì concludere la relativa rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.

La proroga è disposta a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021, per gli interventi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847, e del 7 maggio 2021 per gli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179.

Fonte: Gazzetta Ufficiale