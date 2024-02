Programma sperimentale ‘Mangiaplastica’, contributi ai Comuni per ridurre i rifiuti in plastica

Con il decreto “Mangiaplastica”, il Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel decreto del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell’11/10/2021.

La misura, con una dotazione complessiva pari a 27 milioni di euro, incrementata per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024, prevede che le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo siano presentate al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Con riferimento all’ultimo sportello attuativo, relativo all’annualità 2024, sarà possibile presentare la domanda volta all’ottenimento del contributo dalle ore 12.00 del 31 gennaio 2024 e fino alle ore 23.59 del 31 marzo 2024, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica rinvenibile al seguente link: https://padigitale.invitalia.it/

Fonte: ANCI