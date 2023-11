In GU Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 28 settemnbre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante il “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada“.

Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM n. 78/23/CONS con la quale è stato modificato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)» – di seguito «regolamento» – sono classificate nelle seguenti tipologie:

A) per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi;

B) per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi.

L’offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale