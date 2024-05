Roma: Accessibility Days 2024

Presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (edificio Marco Polo), il 16 e il 17 maggio si svolge l’edizione 2024 di Accessibility Days, l’evento italiano sull’accessibilità e l’inclusività delle tecnologie digitali, organizzato a partire dal 2017, da Accessibility Days APS.

Accessibility Days è un evento sull’Accessibilità e sulle Disabilità rivolto a sviluppatori, designer, maker, creatori ed editori di contenuti, ed a tutte le persone che si occupano di tecnologie digitali compresa anche la Didattica a Distanza. Si terrà in occasione del Global Accessibility Awareness Day (GAAD), manifestazione promossa ogni anno a livello mondiale a maggio, per sensibilizzare chi si occupa di tecnologie digitali sul tema dell’accessibilità e dell’inclusività, attraverso il confronto e l’interazione di persone con disabilità. L’evento è una delle iniziative faro proposte dalla Strategia della Commissione Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, un centro risorse sull’accessibilità che opera in settori quali l’ambiente costruito, i trasporti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire la partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita su base di uguaglianza con gli altri. Quest’anno AccessibleEU ha deciso di supportare l’evento riconosciuto come punto di riferimento in tema di accessibilità e ha deciso di contribuire alla definizione di una serie di interventi (scopri quali). Alcuni contenuti della manifestazione saranno accessibili anche in streaming, ma non workshop e laboratori, che si svolgeranno in presenza, sia per motivi tecnici, sia per meglio coinvolgere i partecipanti. L’evento si svolge con il Patrocinio di Rai per la Sostenibilità-ESG e la Media Partnership di Rai Cultura e Rai Pubblica Utilità, consulta il PROGRAMMA COMPLETO .

Fonte: Rai Cultura