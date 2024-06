Taranto lancia il canale WhatsApp per una comunicazione diretta con i cittadini

Il Comune di Taranto ha avviato ufficialmente il proprio canale WhatsApp per semplificare il rapporto con i cittadini garantendo la possibilità di interfacciarsi rapidamente con l’Ente.

L’idea nasce per informare la popolazione residente in modo semplice e diretto attraverso l’utilizzo della piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo: una maggiore comunicazione comporta una maggiore trasparenza e rapidità nella circolazione delle informazioni come, ad esempio, le notizie, gli eventi e i servizi offerti dal Comune.

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avvicinarci ai nostri concittadini attraverso l’utilizzo delle tecnologie moderne. Questo strumento rappresenta un passo verso una città più inclusiva e partecipativa.” Per iscriversi al canale, i cittadini potranno cliccare al link: https://whatsapp.com/channel/0029Vac3R6G9RZATHTJYAz1T

Con l’avvio di questo nuovo servizio digitale, l’Amministrazione comunale di Taranto conferma il suo impegno a garantire che ogni informazione possa raggiungere la cittadinanza in tempo reale.

Fonte: comune di Taranto