Procede la qualificazione delle stazioni appaltanti: sono 4541 con 494 centrali di committenza

Al 1. luglio 2024, a un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, sono 4.541 le stazioni appaltanti che in Italia si sono qualificate.

A queste vanno aggiunte 8.063 amministrazioni che si sono convenzionate alle 494 centrali di committenza operative.

È quanto indicato dal report curato da Anac, che indica come l’e-procurement, la digitalizzazione degli appalti, stia procedendo a pieno regime.

I dati sul sistema di qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza aggiornati al 30 giugno 2024

Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza – dati al 30.06.2024.pdf0.81MB

Fonte: ANAC